A është e ligjshme thirrja e mbledhjes së Kryesisë pa u konstituuar Kuvendi?

30/08/2025 20:02

Analisti politik Albert Krasniqi ka komentuar thirrjen për mbledhje të Kryesisë së Kuvendit të Kosovës, duke theksuar se kjo është e jashtëligjshme derisa nuk janë zgjedhur të gjithë nënkryetarët e Kuvendit.

Ai ka theksuar se, sipas Kushtetutës së Kosovës, zgjedhja e Kryetarit dhe pesë nënkryetarëve është paraparë në të njëjtin nen, dhe këto akte nuk mund të ndahen nga njëra-tjetra. Vetëm me përfundimin e këtyre zgjedhjeve, Kuvendi mund të konsiderohet i konstituar.

Krasniqi ka shtuar se Kryetari i sapozgjedhur i Kuvendit nuk ka asnjë kompetencë të plotë për të ushtruar funksionet e tij derisa seanca konstituive të përfundojë. Roli i tij në këtë periudhë është vetëm teknik, për të drejtuar seancën konstituive, e jo për të marrë vendime të tjera.

“Në këtë kuptim, thirrja e mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit pa qenë të zgjedhur të gjithë pesë nënkryetarët dhe pa qenë Kuvendi i konstituar, është e jashtëligjshme. Çdo vendim i tillë është i cenuar në legjitimitet dhe asnjë prej tre nënkryetarëve të zgjedhur në mënyrë ligjore nuk duhet të marrin pjesë në këtë mbledhje”, ka thënë analisti Krasniqi.

Sipas tij, procesi i konstituimit të Kuvendit duhet të rikthehet aty ku ka mbetur: tek zgjedhja e dy nënkryetarëve nga radhët e komuniteteve joshumicë.

Vetëm pas përmbylljes së këtij hapi, Kuvendi mund të konsiderohet i konstituuar dhe Kryesia e tij e ligjshme për të ushtruar funksionet e parashikuara me Kushtetutë dhe Rregullore.

Në anën tjetër analisti, Halil Matoshi ka theksuar se çdo shkelje e një norme kushtetuese, edhe me qëllime të larta, mund të gjenerojë shkelje zinxhirore dhe të çojë deri te dështimi i shtetit.

Matoshi thekson se Kuvendi nuk është konstituuar dhe se kjo situatë mund të ketë pasoja afatgjata për stabilitetin e institucioneve dhe funksionimin e shtetit të Kosovës.

“Një normë kushtetuese e shkelun njëherë, koftë edhe me një qëllim sipëran, gjeneron shkelje zinxhirore, deri në dështimin e shtetit. Së pari, Kuvendi i Kosovës nuk është konstituuar. Së dyti, procedura e ndjekun për zgjedhjen e nënkryetarëve është antikushtetuese, kundër Rregullores së Kuvendit dhe kundër aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, që nga votimi veç e veç i nënkryetarëve të komuniteteve joshumicë, e deri te hedhja e shortit. Gjithçka ishte arbitraritet i një partie dhe një njeriu. S’treti, Presidentja e shkel edhe vet, Kushtetutën, për ma shumë, e suspendon rendin Kushtetues të vendit tue bë akt tradhtie të naltë, nëse e mandaton VV-në për krijimin e Qeverisë, me shkelje të vazhdueshme të normës dhe rezonit shtetnor!?”, përfundoi Matoshi për GazetaBlic./Lajmi.net/

