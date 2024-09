A ekziston mundësia për një koalicion mes PDK-së e LVV-së, flet Enver Hoxhaj Anëtari i kryesisë së PDK-së, Enver Hoxhaj, është shprehur i sigurt se qeverinë e ardhshme do ta udhëheqë Partia Demokratike, teksa e konfirmoi se ai personalisht do të jetë në listë për deputet. Ai foli edhe për mundësinë e bashkëpunimit me Lëvizjen Vetëvendosje, ku tha se PDK-ja dhe VV-ja janë në dy dimensione që asnjëherë…