“A e voton LDK Gluk Konjufcën, nëse propozohet?”, Lushaku: Është cikël i përmbyllur, po shkohet drejt zgjedhjeve

Jehona Lushaku dhe Berat Rukiqi u pyetën lidhur me formimin e qeverisë së re, se a e voton LDK’ja, Glauk Konjufcën, nëse propozohet, të dy thanë se ky cikël është i përfunduar dhe se vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Ajo tha se tashmë vendi do të shkojë në zgjedhje. “Na jemi tu shku drejt zgjedhjeve,…

Lajme

29/10/2025 22:18

Jehona Lushaku dhe Berat Rukiqi u pyetën lidhur me formimin e qeverisë së re, se a e voton LDK’ja, Glauk Konjufcën, nëse propozohet, të dy thanë se ky cikël është i përfunduar dhe se vendi po shkon drejt zgjedhjeve.

Ajo tha se tashmë vendi do të shkojë në zgjedhje.

“Na jemi tu shku drejt zgjedhjeve, qiky cikël i kësaj legjislature ka përfundu, është cikël i përmbyllur…”tha Lushaku për T7.

Artikuj të ngjashëm

October 29, 2025

A mund Qeveria në detyrë të sjellë për miratim buxhetin 2026...

October 29, 2025

Vendimi i Supremes për Junikun, reagon Shehu: Propaganda mori përgjigjen e...

October 29, 2025

​Njohja nga Siria, Spiropali: Urime Kosovë

October 29, 2025

Ky është personi që u kap me 200 kg drogë në Prishtinë

October 29, 2025

Kurti mysafir i Presidentit francez Emmanuel Macron në Pallatin Élysée

Lajme të fundit

A mund Qeveria në detyrë të sjellë për...

Vendimi i Supremes për Junikun, reagon Shehu: Propaganda...

​Njohja nga Siria, Spiropali: Urime Kosovë

Ky është personi që u kap me 200 kg drogë në Prishtinë