“A e voton LDK Glauk Konjufcën, nëse propozohet?”, Lushaku: Është cikël i përmbyllur, po shkohet drejt zgjedhjeve
Jehona Lushaku dhe Berat Rukiqi u pyetën lidhur me formimin e qeverisë së re, se a e voton LDK’ja, Glauk Konjufcën, nëse propozohet, të dy thanë se ky cikël është i përfunduar dhe se vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Ajo tha se tashmë vendi do të shkojë në zgjedhje. “Na jemi tu shku drejt zgjedhjeve,…
