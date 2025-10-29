“A e voton LDK Glauk Konjufcën, nëse propozohet?”, Lushaku: Është cikël i përmbyllur, po shkohet drejt zgjedhjeve

Jehona Lushaku dhe Berat Rukiqi u pyetën lidhur me formimin e qeverisë së re, se a e voton LDK’ja, Glauk Konjufcën, nëse propozohet, të dy thanë se ky cikël është i përfunduar dhe se vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Ajo tha se tashmë vendi do të shkojë në zgjedhje. “Na jemi tu shku drejt zgjedhjeve,…

29/10/2025 22:18

Jehona Lushaku dhe Berat Rukiqi u pyetën lidhur me formimin e qeverisë së re, se a e voton LDK’ja, Glauk Konjufcën, nëse propozohet, të dy thanë se ky cikël është i përfunduar dhe se vendi po shkon drejt zgjedhjeve.

Ajo tha se tashmë vendi do të shkojë në zgjedhje.

“Na jemi tu shku drejt zgjedhjeve, qiky cikël i kësaj legjislature ka përfundu, është cikël i përmbyllur…”tha Lushaku për T7.

