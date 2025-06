A e pengoi Guxo koalicionin VV-Nisma? Përgjigjet Statovci

Deputetja e betuar nga Lista Guxo, Jeta Statovci ka thënë se nuk ka asgjë reale rreth aludimeve se kjo parti ka penguar koalicionin VV-Nisma.

“Nuk ka të bëjë asgjë me realitetin, ne në njoftimin nga kryeministri Kurti karshi kërkesës që ka parashtruar si parakusht Nisma në raport me funksionin e kryeparlamentarit, ka qenë një diskutim i hapur që ne kemi bërë si Guxo së bashku me Vetëvendosjen dhe së bashku me Alternativen. Në rrafshin e saj, si nga ana e Vetëvendosjes, si nga ana jonë, mund të ketë pasur mendime që e kanë konsideruar si të mundshme, por mendime që kanë qenë skeptik karshi një procesi të tillë. Mirëpo synimi jonë nuk ka qenë t’i shtojmë diçka më shumë bllokadës, por t’i shtojmë zgjidhjes”, u shpreh Statovci, në emisionin “DPT te Fidani”.

Por sipas saj, koha kur është diskutuar për kërkesën e lartpërmendur, deputetët e VV-së ashtu dhe të Guxo-s kanë konsideruar se nuk ka qenë momenti në të cilin është dashur të merret një vendim.

“Ka qenë një lloj konsensusi i përgjithshëm që kjo nuk duhet të jetë domosdoshmërisht takimi ku ne të përcaktohemi për emrin”, tha Statovci.