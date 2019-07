A e meritoi Messi kartonin e kuq? Gjyqtari ‘kryqëzohet’ në rrjetet sociale

Pas gabimeve trashanike në ndeshjen Brazil – Argjentinë, ku gjyqtari u dënua pasi nuk pranoi të shikonte përsëritjen e sugjeruar nga dhoma e VAR, një tjetër situatë kontroverse ka ardhur sonte.

Ishte minuta e 38’ e ndeshjes Argjentina – Kili, kur Lionel Messi u ndëshkua me kartonin e kuq, përcjell lajmi.net.

