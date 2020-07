A e keni ditur çfarë ndodh kur jë insekt fluturon mbi ushqimin tuaj

Ka prej nesh që do të vazhdojnë të hanë sikur asgjë nuk ka ndodhur sepse, “është thjesht një mizë”. Epo, këto gabime në të vërtetë mund të sjellin disa probleme në pjatën tuaj, dhe është më mirë të dini rreth tyre sesa të qëndroni me lumturi të paditur, transmeton lajmi.net.

Dihet që mizat kontaminojnë ushqimin tuaj me të paktën vaktin e fundit në të cilin kanë qenë. Por duket se ndikimi që këto krijesa të vogla shkaktojnë është shumë më i madh se madhësia e tyre dhe shumë më e ndërlikuar nga sa mund të mendoni.

Ata mund të vjellin në ushqimin tuaj.



Këtu është ajo që duhet të dini: Forma e gojës së tyre është arsyeja pse ata duhet të kthejnë çdo vakt në një lëng. Për ta bërë këtë, ata vjellin mbi ushqimin tuaj me pështymën e tyre, e cila mund të përmbajë gjithçka që ata kanë ngrënë më parë (për shembull, mish i kalbur).

Ata mund të hedhin vezë në vaktin tuaj.





Ato mbetje të shijshme që keni kursyer për më vonë mund të shndërrohen në fole të përsosura për vezë. Dhe, pasi të kalojë ca kohë, ata do të rriten në pak shtëpi të bebeve të cilët mund të ju helmojnë me bakteret. Prandaj mos harroni të mbuloni ushqimin tuaj nëse do ta lini jashtë për një kohë.

Këmbët dhe krahët e tyre mund ta kthejnë ushqimin tuaj në një fole bakterie.





Tashmë e dimë se këto janë mbushur me baktere brenda. Por a e dini se numri më i madh i mikrobeve mund të gjenden në pjesën e jashtme të trupit të tyre? Sipas Universitetit Teknologjik Nanyang, “çdo hap prej qindra që ka marrë një mizë lë pas një koloni mikrobiale”. Kjo do të thotë se çdo gjë që prek mund të infektohet seriozisht.

Ata mund të mbajnë mbi 60 sëmundje.





Mizat e shtëpisë mund të transmetojnë së paku 65 sëmundje të ndryshme te njerëzit vetëm duke zvarritur nëpër mbeturina dhe ushqim. Kjo përfshin diarre, kolera, dhe madje edhe lebër. Dhe nuk janë vetëm njerëzit që mund të vuajnë, mizat mund të infektojnë edhe kafshë të tjera, si pula ose derrat /Lajmi.net/