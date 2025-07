A e kanë gati përgjigjen për presidenten Osmani? Flasin nga Kushtetuesja Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese me një kërkesë për interpretim lidhur me afatin 30-ditor për konstituimin e Kuvendit. Ajo ka kërkuar sqarime për mënyrën e llogaritjes së këtij afati, me qëllim që të veprojë në përputhje të plotë me Kushtetutën dhe të garantojë respektimin e rendit kushtetues. Kjo kërkesë vjen…