A do t’ia kthej opozita Kurtit, vezët që i gjuajti për Asociacionin? Kështu i përgjigjen gazetarit

Pranimi i propozimit evropian nga kryeministri Kurti, nga shumëkush është përkthyer edhe si dhënie e dritës së gjelbër për formimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe.

E pikërisht Asociacioni ka qenë njëra prej kauzave që vazhdimisht është kundërshtuar, në forma të ndryshme, nga partia në pushtet. Njëra prej tyre ka qenë edhe gjuajtja me vezë në Kuvend e jashtë tij, shkruan lajmi.net.

“A do t’ia ktheni vezët për Asociacionin” ka qenë pyetja që lajmi.net ia ka bërë deputetëve opozitarë.

Hajdar Beqa nga PDK ka thënë se kjo parti nuk mund të sillet me monedhën e njëjtë sikur Vetëvendosja.

“Nuk mundemi na me u sjell me monedhën e njëjtë të njeriut që përdor një kauzë të mashtrimit me ardhë në pushtet ose një aventurë për interesa personale”, ka deklaruar ai.

Kurse ish-bashkëpartiaku i Kurtit, Fatmir Humolli këtë akt e ka quajtur tradhëti.

Por pranimin e Kurtit po e përkrah një lider opozitar.

