A do t’ia dorëzoni Kosovës Radoiçiqin apo do të jemi pengje si të Karaxhiqit e Mlladiqit? Politikani u drejtohet krerëve serbë Politikani serb, Nenad Çanak, ka shtruar pyetjen nëse tash – pasi terroristi Milan Radojiçiq pranoi se kishte qenë pjesë e grupit terrorist që sulmoi Policinë e Kosovës – Serbia do t’ia dorëzojë autoriteteve të Kosovës. “Unë kam një pyetje: A do t’ua dorëzojë tani shteti i Serbisë Milan Radoiçiqin autoriteteve të Kosovës për hetim dhe…