A do t’ia arrijë Blerando atë që se bënë të tjerët, ta bëjë për vete Albën Prej që hyri në shtëpinë e Big Brother, Alba ka flirtuar me disa djem aty. I fundit që është përjekur për ta arritur këtë është Blerando, shkruan lajmi.net. Në anën tjetër Alba i ka refuzuar djemtë e tjerë. E po ashtu është përfolur me një lidhje të saj me dikë jashtë. Ndiqeni analizën e gazetares…