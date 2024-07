A do t’i ulët dënimi Salih Mustafës nga Specialja?

Avokati, Taulant Hodaj, ka treguar instruksionet se si ka mundësi që t’i ulët masa e dënimit ish-pjesëtarit të UÇK-së, Salih Mustafa, pas vendimit të Gjykatës Supreme të Dhomave të Specializuara të Kosovës, e cila e ka anuluar pjesën e aktgjykimit të Apelit që ka të bëjë me dënimin prej 22 vjetësh burgim ndaj tij.

Ndërkohë avokati beson se masa e dënimit ndaj Musafës do të zbritet.

“Nga instruksionet që ka dhënë Gjykata Supreme për Gjykatën e Apelit ka qenë që të rivlerësojë krejt ato rrethana se 22 vite a është dënim adekuat apo duhet t’i zbritet. Kjo është e mirë. Besoj se do t’i zbritet… Gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka dënuar me 26 vjet që është dënim më i madh sesa lartësia e dënimit e paraparë me ligjin e aplikueshëm të asaj kohe”, tha Hodaj.

Avokati deklaroi se nuk ka rrezik që masa e dënimit të rritet.

“Nuk ka asnjë mundësi që t’i rritet masa e dënimit, as ligjore as teorike, sepse ashtu është vendimi i Supremes. Nuk ka asnjë rrezik që do t’i rritet masa e dënimit, por besoj shumë që do t’i zvogëlohet masa e dënimit”, tha ai.

Salih Mustafa fillimisht ishte dënuar me 26 vite burgim në dhjetor të 2022-tës, por që Apeli ia zbriti katër vite nga dënimi vitin e kaluar.