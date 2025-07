A do të vendosen shenja ndalimi për kërcim nga ura e Ujmanit?

Një shenjë që ndalon kërcimin prej urës, apo edhe disa rrethoja më të larta, do të duhej të vendoseshin në urën e Liqenit të Ujmanit, thotë eksperti i komunikacionit, Bekim Ahmeti.

Çështja e sigurisë në vende të tilla u tematizua edhe më shumë pas një ngjarjeje tragjike që ndodhi të dielën, më 27 korrik. Një 33-vjeçar u raportua se kërceu nga ura dhe u mbyt në Liqenin e Ujmanit. Trupi i tij u gjet vetëm tri ditë më vonë nga ekipet e specializuara të kërkim-shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës.

“Përderisa aksidenti nuk ka ndodhur si rezultat i përplasjes në komunikacion ose diçka të ngjashme, krejt çfarë mund të jetë është një shenjë komunikacioni që ndalohet kërcimi prej urës dhe ajo nuk është ekskluzivisht shenjë e komunikacionit por është një prej shenjave që ne i propozojmë – që nuk lejohet kërcimi prej rrugës. Mundet gilinderat [rrethojat] të ngriten më lartë që qytetarët të mos mund ta përdorin mundësinë e kërcimit… ajo është nën juridiksionin e Ministrisë së Infrastrukturës. Ajo rrugë duhet të jetë në një juridiksionin e tyre dhe nëse ata nuk kanë shenjë të komunikacionit, e adaptojnë një”, thotë Ahmeti në një përgjigje për KosovaPress.

Zëvendësdrejtori i Policisë për rajonin e veriut, Veton Elshani thotë për KP se, pas rastit tragjik të 33-vjeçarit, kanë diskutuar me Ndërmarrjen Hidroekonomike “Ibër-Lepenc” për vendosjen e shenjave.

“Jo, s’ka pasur [shenja paralajmëruese]….Kemi biseduar [me Ibër Lepencin] pasi ka ndodhur rasti, u kemi thënë se kush është përgjegjës për vendosjen e shenjave aty dhe besoj që Ibër Lepenci e merr sepse ata janë përgjegjës për liqen e për këto, ata do të punojnë për vendosjen e shenjave ku do që ka nevojë të përcaktojë vendin, zonën e ndalimit ku nuk duhet të lahen”,thotë ai.

Por, kryeshefi i ndërmarrjes “Ibër-Lepenc”, Faruk Mujka thotë për KP, se nuk është kompetencë e ndërmarrjes që të vendosë për shenjat në rrugë, ndërsa pohon se duhet të ketë koordinim në mes të institucioneve.

“Nuk ka pasur shenja. Ato normalisht duhet të koordinohen, unë nuk vendosi shenja. Duhet me u thirr në ndonjë ligj që të vendosen shenja. Sa i përket infrastrukturës, sa i përket Ibër Lepencit në digë, në kanal edhe në central shenjat janë. Tash unë nuk mund të vendosi shenja nëpër ura, nëpër krejt autostradën që kalon ka liqeni… Unë nuk mund t’i vendosi vet këto gjëra, normalisht që duhet të kemi koordinim jo vetëm me Ministrinë e Punëve të Brendshme, sepse këtu ngërthehen shumë gjëra. Është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, është liqeni. Ende statusi i liqenit nuk është i definuar a është uji për pije, sepse uji i liqenit të Ujmanit përdoret për pije. I ka disa kufizime të caktuara, është pak një operacion që kërkon ndërthurje të shumë ministrive”,thotë ai.

Në anën tjetër, Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve në kuadër të Ministrisë së Infrastrukturës nuk është përgjigjur lidhur me këtë çështje, deri në publikimin e këtij artikulli.

“Nuk kam informacion, [nëse ka pasur shenja paralajmëruese] është pjesë e rrugëve, me siguri ka pasur por dërgo pyetje tek departamenti mandej ju përgjigjen më saktësisht…”,deklaron Durmishi.

Liqeni i Ujmanit ndodhet në Zubin Potok, e cila është një nga katër komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe.

Dje, gjatë kohës sa po zhvillohej operacioni i kërkim-shpëtimit, kryetari i kësaj komune, Izmir Zeqiri tha se terreni është i vështirë dhe se thellësia është e madhe.

“Terreni është bukur i vështirë në 30 deri në 40 e më shumë metra thellësi, 60 është këtu por mund të jetë edhe më tepër. Ka mbeturina të ndryshme që në thellësi është vështirë që operimi duhet teknikisht të jetë i pajisur”, ka deklaruar Zeqiri.