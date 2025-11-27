A do të rifillojë transporti publik nesër në Prishtinë? – Trafiku Urban jep njoftimin!
Trafiku Urban i Prishtinës njofton qytetarët se transporti publik vazhdon të jetë i pezulluar për shkak të pamundësisë financiare, pavarësisht votimit të Kuvendit Komunal për bartjen e mjeteve buxhetore nga viti 2024.
Ndërmarrja apelon që institucionet përkatëse të përshpejtojnë transferimin e fondeve, në mënyrë që shërbimi të rifillojë sa më shpejt, transmeton lajmi.net.
Derisa të realizohen këto procedura, protestat e punëtorëve do të vazhdojnë. Trafiku Urban gjithashtu njofton se qytetarët do të kompensohen për ditët e humbura të përdorimit të biletave mujore.
Njoftimi i plotë:
Të nderuar qytetarë,
Në radhë të parë shprehim keqardhje të thellë për shqetësimet dhe vështirësitë që po ju shkaktohen nga pezullimi i transportit publik. E dimë sa i rëndësishëm është ky shërbim për lëvizjen tuaj të përditshme.
Megjithëse sot Kuvendi Komunal ka votuar bartjen e mjeteve buxhetore nga viti 2024, duhet theksuar qartë se këto mjete mund të bëhen të përdorshme vetëm pas transferimit të tyre nga institucionet qendrore. Deri në realizimin e këtij hapi, N.P.K. “Trafiku Urban” SHA mbetet në pamundësi financiare për të shlyer obligimet ndaj furnitorëve, e rrjedhimisht edhe për të rifilluar operimin normal.
Për këtë arsye e shohim të arsyeshme dhe të domosdoshme që të gjitha institucionet përgjegjëse, përfshirë ministrinë përkatëse, të përshpejtojnë të gjitha procedurat e transferimit, në mënyrë që ndërmarrja të mund t’i kthehet menjëherë shërbimit publik.
Deri në përmbushjen e këtyre obligimeve, dhe për sa kohë mbetet e pamundur të rifillojmë operimin, protesta e paralajmëruar nga punëtorët e Trafikut Urban do të vazhdojë.
Me të bërë të qasshme mjetet financiare, shërbimi i transportit publik do të rikthehet pa asnjë vonesë.
Gjithashtu, i njoftojmë qytetarët se për të gjitha biletat mujore të paguara, do të kompensohen ditët në të cilat shfrytëzuesit nuk kanë mundur të përdorin shërbimin e transportit.
Faleminderit për mirëkuptimin tuaj./lajmi.net/