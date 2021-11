“A do të ndahej nga partnerja nëse ajo nuk e përmbush seksualisht”?, kjo është përgjigjja e Donaldit

Djemtë e maskuara si vajza, dhuruan një spektakël të vërtetë plot humor, batuta, ironi dhe sjellje gazmore.

Loja që do të pasonte do të ishte një seksion me pyetje-përgjigje që do banorët do t’i drejtonin njëri-tjetrit.

“A do të vazhdoje lidhjen nëse partnerja juaj nuk të përmbush në aspekt seksual?”,- ishte pyetja që iu drejtua Donaldit.

Ai u përgjigj menjëherë duke thënë se në një rast të tillë nuk do të ndërpriste lidhjen por do ta mësonte partneren në lidhje me atë aspekt.

“Jo, nuk do ta ndaja. Do ta mësoja”,- tha ai.