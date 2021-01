A do të mbahet festivali “SunnyHill” këtë vit? Dukagjin Lipa jep detaje

Për shkak të pandemisë koronavirus dhe shtimit të rasteve me Covid-19 nuk dihet se a do të mbahet këtë vit festivali, shkruan lajmi.net.

Megjithatë asgjë nuk është definitive dhe nuk dihet se çka do të ndodh ditëve në vazhdim. Në një lidhje direkte në Klan Kosova, Dukagjin Lipa zbuloi se këto tri ose katër ditë do ketë një njoftim lidhur me festivalin.

“Do të bisedojmë me Shpend Ahmetin dhe do të vendosim në këto tri ose katër ditë”, tha Lipa në një lidhje direkte.

Ndryshe, duke e ditur se mbajtja e distancës në këtë festival është pothuajse e pamundur mundësitë janë shumë të vogla që të mbahet por presim vendimin e fundit./Lajmi.net/