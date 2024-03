A do të largohen kryetarët e komunave veriore: Reagon Von Cramon

Ky rekomandim ishte nga Sekretariati i KQZ-së, kjo pasi verifikoi nënshkrimet e dorëzuara të peticionit nga kuvendet komunale të Leposaviqit, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Mitrovicës së Veriut, shkruan lajmi.net.

Lidhur me këtë ka pasur reagime të ndryshme, kryesisht pozitive edhe nga zyrtarët ndërkombëtarë.

Ndër ta ishte edhe raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Viola von Cramon, e cila ka mirëpritur sot vendimin e KQZ-së.

“Unë e mirëpres vendimin e KQZ-së për caktimin e votimit për largimin e kryetarëve të komunave, gjë që do t’i hapë rrugën depërshkallëzimit të mëtejshëm. Të gjithë pjesëmarrësit në proces duhet të kenë trajtim të barabartë dhe të respektojnë procedurat demokratike për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme në veri”, ka thënë Von Cramon përmes një postimi në ‘X’. /Lajmi.net/

I welcome @KQZKosova decision to schedule the recall vote for the removal of mayors which will pave the way for further de-escalation.

All participants in the process must have equal treatment and respect democratic procedures in order to have free & fair elections in the north. https://t.co/1VkqYnQtKK

