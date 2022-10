A do të kompensohen orët e humbura të mësimit? Me një muaj vonesë, për shkak të grevës në institucionet publike arsimore, mbi 300.000 nxënës në Kosovë nisën më 3 tetor vitin e ri shkollor. Orët e humbura në shtator nuk dihet nëse do të kompensohen ose jo – Ministria e Arsimit thotë se duhet, Sindikata e Arsimit insiston se nuk ka obligim ligjor për…