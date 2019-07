A do të ketë shi edhe në dy ditët e fundit të muajit korrik? – Ky është parashikimi i motit

Edhe në dy ditët e fundit të muajit korrik në vendin tonë do të mbajë mot i ndryshueshëm.

Moti i ndryshueshëm me reshje shiu dhe me bubullima do të mbajë në vendin tonë edhe në dy ditët e fundit të muajit korrik.

Siç bën të ditur Prishtina Weather nesër në vendin tonë do të mbajë mot i ndryshueshëm dhe me shi, ndërkaq temperatura do të lëvizin nga 12 gradë Celsius më e ulëta deri në 29 gradë Celsius më e larta.

Në ditën e fundit të korrikut, pra pasnesër do të jetë mot më i nxehtë mirëpo, vende-vende do të ketë reshje shiu, shkruan lajmi.net.

Sipas Prishtina Weather, temperatura minimale më 31 korrik do të jetë 13 gradë Celsius ndërsa ajo maksimalja do të arrijë në 32 gradë Celsius.

Njoftimi i plotë i Prishtina Weather:

30.07.2019 – Vransira dhe intervale me diell. Në mëngjes në vise të ulëta mundësi për mjegull/mjegullinë. Pasdite vende-vende mundësi për reshje të dobëta shiu. Erë e lehtë dhe mesatare nga veriperëndimi 2-9m/s. Indeksi UV: 7.

31.07.2019 – Nxehtë, kryesisht me diell. Pasdite priten zhvillime të vransirave lokale, e rreth viseve malore mundësi për reshje lokale shiu me bubullima. Erë e lehtë dhe mesatare nga verilindja 1-7m/s. Indeksi UV: 8. /Lajmi.net/