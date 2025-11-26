A do të ketë koalicion me Vetëvendosjen? – flet Kusari – Lila

Kryetarja e Alternativës Mimoza Kusari – Lila, në emisionin DPT te Fidani ka folur rreth situatës politike në vend si dhe zgjedhjeve të reja. Ajo në Klan Kosova foli edhe rreth asaj se a do të ketë koalicion parazgjedhor me Lëvizjen Vetëvendosje. Kusari – Lila deklaroi se ky koalicion do të zyrtarizohet edhe në KQZ.

26/11/2025 18:39

Kryetarja e Alternativës Mimoza Kusari – Lila, në emisionin DPT te Fidani ka folur rreth situatës politike në vend si dhe zgjedhjeve të reja.

Ajo në Klan Kosova foli edhe rreth asaj se a do të ketë koalicion parazgjedhor me Lëvizjen Vetëvendosje.

Kusari – Lila deklaroi se ky koalicion do të zyrtarizohet edhe në KQZ.

“Deri më tani kemi qenë pjesë e listës, tash prapë garojmë me një listë të përbashkët, por koalicioni është i regjistruar”, deklaroi ajo në Klan Kosova.

Ish-shefja e Grupit Parlamentar të VV-së shtoi se nuk ka rëndësi rreth emrit të koalicionit, por sipas saj është e rëndësishme që partitë të regjistrohen si entitete të ndara.

