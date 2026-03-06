A do të jetë Ramush Haradinaj pjesë e zgjedhjeve të ardhshme?

Daut Haradinaj ka konfirmuar se Ramush Haradinaj, do të jetë pjesë e garës në zgjedhjet e ardhshme. Në një deklaratë në emisionin Blic InterView, Haradinaj theksoi se ai do të jetë në listën zgjedhore të partisë. Ai bëri të ditur gjithashtu se në garë do të jetë edhe Ardian Gjini, për të cilin tha se…

Lajme

06/03/2026 23:35

Daut Haradinaj ka konfirmuar se Ramush Haradinaj, do të jetë pjesë e garës në zgjedhjet e ardhshme.

Në një deklaratë në emisionin Blic InterView, Haradinaj theksoi se ai do të jetë në listën zgjedhore të partisë.

Ai bëri të ditur gjithashtu se në garë do të jetë edhe Ardian Gjini, për të cilin tha se përbën një vlerë të shtuar për subjektin politik.

“Ramush Haradinaj do të jetë pjesë e garës në zgjedhjet e ardhshme, pra do të jetë në listë. Pjesë e garës do të jetë edhe Ardian Gjini, i cili do të jetë një plus i madh bazuar në autoritetin e tij”, tha Daut Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Të shtunën mot me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri...

March 6, 2026

Osmani pritet t’i drejtohet popullit, këshilltarja e saj publikon pamje të...

March 6, 2026

Gruda thotë se në fund të javës së ardhshme caktohet data...

March 6, 2026

Trump paralajmëron ndryshime në Kubë: Do të bjerë shumë shpejt –...

March 6, 2026

Sulm masiv amerikano-izraelit në rajonin Ilam të Iranit – goditi mbi...

March 6, 2026

Trump përjashton mundësinë për marrëveshje me Iranin: Asgjë përveç dorëzimit pa...

Lajme të fundit

Të shtunën mot me diell dhe vranësira të...

Osmani pritet t’i drejtohet popullit, këshilltarja e saj...

Gruda thotë se në fund të javës së...

A janë në lidhje Aurora dhe Londrimi? – Kjo është përgjigja e tyre!