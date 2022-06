A do të jetë gati Muriqi gati ndaj Irlandës? – E tregon trajneri

Njëra ndër pyetjet që iu shtruan selektorit ishte edhe ajo se a do të jetë gati për këtë sfidë Vedat Muriqi

Giresse u përgjigj se lojtari është ende në dyshim dhe se do ta ketë një test para ndeshjes për të vendosur për të.

“Pa dyshim, mungesat e lojtarëve do të sjellin ndryshime domosdo. Sa i përket Muriqit, do ta shikojmë situatën e tij sot. Shpresojmë se do të jetë gati për sfidën e nesërme”, tha ndër të tjera ai. /Lajmi.net/