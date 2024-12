A do të dërgohet me forcë Kurti për të dëshmuar në Prokurori, Isufaj: Ligji zbatohet ndaj të gjithëve njësoj, nuk bëhet në mënyrë selektive Prokuroria Speciale e Kosovës ka ftuar për të dëshmuar Kryeministrin Kurti me 11 dhjetor të këtij viti. Kryeministri Kurti ende nuk ka kryer obligimin e tij për të cilën është ftuar në Prokurori por i ka ftuar ata ta kryejnë intervistimin në Kryeministri. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, Blerim Isufaj ka thënë se nëse ai nuk…