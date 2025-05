​A do ta mësojë sot Trepça rivalin e finales së madhe? Trepça është skuadra e parë finaliste e “Play-off”-it të ProCredit Superligës. Mitrovicasit fituan mbrëmë në kryeqytet ndaj Sigal Prishtinës 80:84 (18:29, 27:19, 9:10, 26:26) dhe me serinë 3:1 në gjysmëfinale u kualifikuan në finales. Sfida në Prishtinë ka qenë e jashtëzakonshme, me atmosferë të bukur sportive dhe në parket, që u vendos në fund. Trepça…