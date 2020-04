A do ta lëshojë karrigen e kryeministrit nëse formohet Qeveria e re?- Flet Albin Kurti

Për këtë ai ka thënë se Presidenti Thaçi e ka shkelur kushtetutën.

I pyetur se a do ta lëshojë karrigen e kryeministrit nëse formohet Qeveria e re pa VV, Kurti tha se qeveria e re do të formohet vetëm përmes zgjedhjeve.

“Qeveria e re do të formohet vetëm pas përfundimit të pandemisë dhe mbajtjes së zgjedhjeve të reja”, tha ai.

Sipas tij, çdo vendim tjetër, është devijim nga vullneti i qytetarëve, dhe në kundërshtim me Kushtetutën.

Ai tha se do ta përcjellin me kujdes se çka do të ndodhë ditëve në vijim, dhe varësisht nga zhvillimet edhe do të veprojnë.

“Presidenti sot doli në ilegalitet. Formalizmi i deklarimeve të sotme do të përfundojë në Gjykatën Kushtetuese. Presidentit këtë mundësi ia dhanë krerët e LDK-së, të cilët paraprakisht me vullnet braktisën çdo fjalë të thënë e dhënë ndaj qytetarëve e ndaj nesh. Me këso veprime e taktikash shpaloset përpjekja për të blerë ilegalisht kohën të cilën ua shkurtoi vullneti i qytetarëve”, tha Kurti. /Lajmi.net/