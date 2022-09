A do ta bënte emrin e Sarës tatuazh, Dj Pm ka një përgjigje të sinqertë Sarah Berisha dhe Dj Pm, janë njëri ndër çiftet më të pëlqyera të publikut. Dyshja ndajnë momente mjaft romantike me njëri-tjetrin, shkruan lajmi.net. E së fundi, Dj Pm i’u është përgjigjur 10 pyetjeve më interesante që ka pranuar nga ndjekësit e tij. Edhe pse shumica e tyre ishin lidhur me Sarën dhe lidhjen e tyre…