Zyrtare: Marcao i bashkohet Sevillas

Marcao i bashkohet Sevillas me marrëveshje të përhershme nga Galatasaray, transmeton lajmi.net.

Lajmin e ka konfirmuar klubi spanjoll, Sevilla.

Braziliani ka nënshkruar kontratë deri në vitin 2027 me ekipin andaluzian.

Shumë që Sevilla ka paguar për qendërmbrojtësin është 12 milionë euro plus 3 milionë shtesë.

Marcao do t’i nënshtrohet testeve mjekësore këtë fundjavë në mënyrë që t’i bashkohet ekipit në turneun parasezonal./Lajmi.net/

We have an agreement in principle with @Galatasaray for the signing of Marcão! 🤝

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 8, 2022