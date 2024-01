IKSHPK: Mbi 5 mijë e 700 ‘sëmundje të ngjashme me gripin’ në javën e parë të janarit Instituti Kombëtar i Shëndetit Publike ka publikuar të dhëna lidhur me rastet e prekura me grip në javën e parë të 2024. Sipas IKSHKP, intensiteti i Influencës sezonale (Gripit) sipas numrit të rasteve të raportuara për javën e parë të vitit 2024 paraqitet në aktivitetin e lartë të qarkullimit, ka shënuar rritje dhe e ka…