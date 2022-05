​98 vjetori i lindjes së Shaban Jasharit

I biri i tij, Bekim Jashari, përkujtojë babanë e tij me fjalë të mëdha plot dhimbje por mbi të gjitha krenar për jetën dhe veprën e Shaban Jasharit.

“Sot Baba Shaban, njëherit shkolla fillore që me krenari mbanë emrin e tij, kanë ditëlindjen e tyre. 98 vite me parë i lindur si i vetmi fëmijë djalë i familjes, i rritur në kushte të vështira ekonomike dhe rrethana politike jo të mira, falë vullnetit të tij të madh, gjyshi arriti që të edukoj shumë breza në fushën e dijes, por edhe arriti të rritë trima të cilët mbrojtën atdheun deri në frymën e fundit. Baba Shaban tërë jetën e tij ia kushtoi Kosovës, edukimit të brezave të rinj, duke u bërë kështu mësuesi i parë në Drenicë, ideologu që edukoj e frymëzoj shumë breza me vlera tona patriotike, për t’i dalë zot atdheut. Ai bashkë me babushin Hamëzen e Komandantin Legjendar Adem Jashari, qysh në vitet e 90-ta kishin vendosur që të luftojnë për Lirinë tonë kurse mbështetje të madhe logjistike kishin mixhën e dashur Rifat i cili vepronte e ndihmonte nga Gjermania. Baba Shaban, bashkë me djemtë, gratë e familjes, nipa e mbesa, luftuan për tri ditë pa u ndalur kundër një ushtrie të tërë çetnike dhe ra heroikisht për të mbetur përherë pjesë e historisë sonë të lavdishme”, ka shkruar Jashari në Facebook.

Shaban Murat Jashari lindi në vitin 1924, në Prekaz, fshat i njohur për rezistencë kundër shkelësve të trojeve të atdheut. Ishte djali i vetëm i Murat Jasharit.

Shaban Jashari ishte shtyllë e fortë e përkrahjes për të gjithë luftëtarët.

Në orët e hershme të 22 janarit të vitit 1998, forca të shumta të njësive speciale serbe rrethojnë Kullën e Jasharëve dhe pa kurrfarë paralajmërimi fillojnë të shtijën me minahedhës dhe me armë të tjera automatike.

Në mëngjesin e pesë marsit të vitit 1998, forcat e motorizuara të njësive elite speciale serbe kishin filluar sulmin me armë të rënda të artilerisë në drejtim të Kullës së Jasharëve.

Rënia heroike e Jasharëve i kishte dhënë impulse vendimtare luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Pas këtij heroizmi të Jasharëve, mijëra liridashës shqiptarë, që gjendeshin në emigracion në shtete të ndryshme të Evropës dhe të botës, iu bashkuan luftës çlirimtare. Jasharët u bënë familje nderi e qytetërimit dhe familja më meritore e kombit shqiptar.