95 pacientë me COVID-19 po trajtohen në spitalet e vendit Me rritjen e numrit të të infektuarve me virusin COVID-19, është rritur edhe numri i të hospitalizuarve nga ky virus. Në të dhënat e fundit nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës është bërë e ditur se tani për tani janë 95 pacientë me koronavirus të cilët po trajtohen në klinikat dhe spitalet e përgjithshme.…