941 ankesa për zyrtarët policor për gjashtë muaj, tetë të arrestuar Policia e Kosovës vlerësohet si institucioni më i besueshëm në Kosovës në bazë të raporteve të ndryshme. Por, në gjashtë mujorin e parë të vitit 2024 me sa duket qytetarët e Kosovës janë përballur me situata të pakënaqshme me ta pasi që numri i ankesave në drejtim të zyrtarëve policor nuk është i vogël. Sipas…