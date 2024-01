90 % e pacientëve në Endokrinologji kanë qenë me diabet, drejtoresha e klinikës jep këshilla si të menaxhohet Drejtoresha e Klinikës së Endokrinologjisë në QKUK, Merita Emini-Sadiku thotë se 90 % e pacientëve të trajtuar në këtë klinikë kanë qenë me diabet. “Trajtimi i diabeti melit është sëmundje që me të drejtë quhet multisistemike sepse prekë inde dhe organe të ndryshme në trup dhe ka nevojë, jo vetëm për endokrinologun dhe mjekun familjar,…