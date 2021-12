9 veprimet argëtuese që mund t’i bëni gjatë kohës që nuk keni rrymë

Kosova momentalisht është duke u përballur me reduktime të rrymës.

Qytetarët e Kosovës janë paralajmëruar që në vazhdim do të ketë reduktime të rrymës çdo ditë, transmeton lajmi.net.

Gjatë kohës që nuk keni rrymë, provoni këto gjëra që të mbani disponimin në nivel, shkruan Buzzfeed.

Nëse keni oxhak, përdoreni atë.

Ftoni miqtë tuajë dhe kaloni kohë afër oxhakut, duke luajtur lojëra të ndryshme, tregoni histori fantazmash e gjëra tjera interesante.

Filloni të lexoni librin që e keni menduar prej kohësh

Sigurisht shumë prej nesh planifikojnë të lexojnë libra por shkaku i angazhimeve të shumta gjejmë arsyetime që të mos i lexojmë, gjatë reduktimeve të rrymës shfrytëzojeni këtë kohë për të lexuar disa faqe nga libri i preferuar.

Vizatoni ose ngjyrsoni

Të gjithë kemi vizatuar piktura kur ishim të vegjël. Kjo është një kohë e shkëlqyeshme për të filluar përsëri dhe errësira në fakt mund të ndihmojë në lehtësimin e frenimeve tuaja.

Provoni të vizatoni një hartë të rrugës ku jeni rritur, veshjet që dëshironi të dini se ku të gjeni / si t’i bënit, personazhet e preferuar, përbindëshat e frikshëm ose kafshët e adhurueshme.

Shkruani një letër për dikë të veçantë

Kur ishte hera e fundit që morët postë reale personale? Dhe a nuk ishte e mrekullueshme? Uluni dhe shkruajini prindërve tuaj, mikut tuaj më të mirë në shtëpi, vetes suaj të ardhshme, autorit tuaj të preferuar ose atij që iku.

Tregojuni atyre se si kanë shkuar gjërat, tregoni atyre një histori për ditët e fundit të jetës suaj, ose thjesht shkruani se sa e çuditshme është që energjia është jashtë. Pavarësisht se çfarë thoni, ata do të jenë të kënaqur të marrin diçka në kutinë e tyre postare që nuk është një faturë ose një kupon.

Luani lojëra reale

Gjatë mungesës së rrymës, ju mund të luani lojërat me personat e dashur, shah, letra apo ndonjë tjetër që do t’iu mundësojë të kaloni në mënyrë fantastike.

Dehuni.

Nëse është ftohtë jashtë, mund ta vendosni birrën tuaj në verandën /ballkonin tuaj ose thjesht pini verë të kuqe në temperaturën e dhomës.

Pastroni shtëpinë tuaj

Gjëja më e mirë për pastrimin në errësirë ​​është se nuk do të fiksoheni pas pikave të vogla nga të cilat nuk mund të dilni plotësisht.

Nëse keni dritë të mjaftueshme me bateri/zjarr, mund t’ia kushtoni këtë kohë projekteve super argëtuese si riorganizimi i regjistrave ose rafteve tuaja të librave.

Nëse jeni në lidhje, bëni më shumë marrëdhënie seksuale

Mungesën e rrjeteve sociale, ju mund ta kaloni mjaft mirë duke kaluar më shumë me të dashurën/in tuaj dhe të tregoni eksperienca që nuk i keni treguar më parë..

Flini më shumë

Shijoni faktin që nuk mund të vendosni alarmin tuaj gjithsesi dhe flini më shumë. Do të ndiheni më mirë pas tetë, dhjetë ose gjashtëmbëdhjetë orësh gjumë dhe ndoshta atëherë do të rikthehet energjia! Nëse jo, thjesht filloni përsëri me këtë listë nga e para. /Lajmi.net/