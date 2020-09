9 gjërat pa kuptim që i bëjmë pa u menduar

Disa nga ato zakone janë të lidhura me prindërit tanë, ndërsa të tjerët zhvillohen natyrshëm duke ndjekur trendet, kjo është arsyeja pse ne me kënaqësi përdorim krem kundër rrudhave dhe fërkojmë ijet me një furçë për të hequr qafe celulitin.

Por, çka nëse do të thonim se të gjitha zakonet e lartpërmendura, si dhe shumë të tjera, janë të pakuptimta?

Ne jemi të sigurt se është normale që herë pas here të dyshojmë dhe verifikojmë informacionin për sigurinë tonë (dhe inteligjencën), pa marrë parasysh sa bindëse tingëllon.

Kjo është arsyeja pse ne kemi përmendur dhe hedhur poshtë 9 mite që janë ngurtësuar gabimisht në trurin tonë, por të paarsyeshme në jetën e shumë njerëzve.

Miti # 1: Nuk mund ta vloni ujin dy herë





Besohet se uji nuk duhet të zihet dy herë sepse mund të zhvillojë kancerogjene në këtë mënyrë. Për më tepër, bëhet më i rëndë dhe “i vdekur”, dhe lëshon deuterium, i cili çon në plakjen e trupit.

Sidoqoftë, studimet e reja të shkencëtarëve vërtetojnë se kjo deklaratë është një gënjeshtër. Vetë uji përmban elemente të caktuara si deuteriumi, fluoridet dhe nitratet. Por sasia e këtyre gjërave është aq e vogël sa nuk ndikon në trupat tanë dhe nuk lidhet në asnjë mënyrë me zierjen e përsëritur.

E vetmja gjë që duhet të kontrollojmë rregullisht është shkalla e gëlqeres që shfaqet. Gjithashtu, nuk duhet të neglizhojmë filtrimin e ujit të rubinetit.

Furçat e thata të masazhit ndihmojnë në heqjen e celulitit.

Masazhet me furça të thata që kanë fituar popullaritet të pabesueshëm në të vërtetë nuk ndihmojnë aspak në heqjen e celulitit, në fakt, ato kanë të bëjnë me një numër kundërindikacionesh për të cilat nuk flitet zakonisht.

Më e shumta që mund të prisni nga këto furça është pastrimi i lëkurës tuaj dhe është e pamundur të prishni gunga yndyre me veprime të tilla.

Anasjelltas, ju mund ta përkeqësoni atë sepse nëse vazhdoni të fërkoni lëkurën tuaj çdo ditë, ajo mund të humbasë elasticitetin e saj dhe të traumatizohet dhe thahet. Trajtimet tradicionale të masazhit janë më efektive në luftimin e celulitit.

Ju duhet të ngrini telefonin tuaj lart për të përmirësuar marrjen e valëve.

Kurdoherë që kemi një lidhje të keqe interneti në celular, dora jonë duket se lëviz automatikisht lart. Por a ndihmon kjo vërtet?

Gjëja është se niveli i lidhjes rreth qytetit është disi i barabartë. Por, sigurisht, ka disa faktorë, të tillë si largësia e stacionit nga ku jeni ose ndërtesat e tjera që qëndrojnë në rrugën e sinjalit, që ndikojnë në të.

Prandaj, ngritja e duarve në përpjekje për të gjetur një sinjal më të mirë ndërsa qëndroni në të njëjtin vend nuk ka ndonjë kuptim. Bërja e disa hapave larg vendndodhjes suaj aktuale mund të jetë një ide më e mirë.

Ju duhet të bëni zgjatje para stërvitjeve.

Ekzistojnë 2 lloje të zgjatjeve: statike dhe dinamike. Studiuesit studiuan llojin e parë dhe arritën në përfundimin e qartë se shtrirja statike nuk është një mënyrë shumë e mirë për t’u ngrohur para stërvitjeve aktive.

Jo vetëm që nuk zvogëlon rrezikun e traumës (e cila mund të ndodhë për shkak të mungesës së forcës, jo fleksibilitetit) por gjithashtu dobëson durimin e muskujve, gjë që çon në më pak intensitet dhe një kohëzgjatje më të shkurtër të trajnimit, veçanërisht kur bëhet fjalë për vrapim .

Ju nuk mund të notoni menjëherë pas vaktit.

Mendimi i vjetër që thotë se duhet pritur të paktën 30 minuta pasi të keni ngrënë para se të shkoni për not nuk është asgjë më shumë se një mit.

Është bazuar në idenë se pasi të kemi një vakt të rëndë, gjaku ynë nxiton në traktin tretës dhe nuk furnizon sa duhet këmbët, krahët dhe mushkëritë. Sidoqoftë, ka mjaft gjak në trupin e njeriut që ai të funksionojë plotësisht, edhe pas ngrënies së tepërt.

Por duhet të vëmë re se stërvitjet intensive me stomak të plotë nuk janë kurrë një ide e mirë dhe nuk lidhet domosdoshmërisht me notin. Prandaj, ekspertët nuk shohin probleme me qëndrimin në ujë pasi të hani.

Ju nuk mund të bëni banjë ndërsa jeni me perioda

Vajzat zakonisht kanë frikë të bëjnë banjë gjatë periodave të tyre për një arsye: ato besojnë se ekspozimi ndaj ujit të nxehtë mund të rrisë gjakderdhjen.

Por efekti i supozuar negativ i bërjes së banjove gjatë periodave nuk është provuar, anasjelltas, uji i ngrohtë mund të ndihmojë në relaksimin e muskujve dhe uljen e dhimbjes së periudhës.

E vetmja gjë për të cilën duhet të kujdeseni është higjiena, prandaj duhet të bëheni gjithmonë gati për tu larë paraprakisht.

Fashot me hidrogel heqin rrudhat.

Fashot me hidrogjel janë në gjendje të zvogëlojnë shfaqjen e rrathëve të errët dhe fryrjes së syve me ndihmën e një efekti ftohës, por janë të padobishme në heqjen e rrudhave.

Kjo është për shkak se elementët e dobishëm në copa që janë krijuar për përtëritje të lëkurës janë shumë të mëdha dhe nuk mund të depërtojnë nëpër shtresën e sipërme të epidermës në mënyrë që të shkojnë në shtresat më të thella.

Kjo është arsyeja pse ato u zëvendësuan nga copëza me mikronela, transmeton shkollaejetes. Por dermatologët paralajmërojnë për kohëzgjatjen e shkurtër të efektit të dukshëm pas përdorimit të tyre.

Ju nuk duhet të pini gjatë vakteve.

Njerëzit thonë se arsyeja kryesore që uji mund të ndikojë negativisht në tretje është sepse hollon lëngun e stomakut dhe ndërhyn në mënyrën e përpunimit të ushqimit.

Tani, ka shumë nuanca që e bëjnë këtë mendim të gabuar. Para së gjithash, lëngu në stomak absorbohet mjaft shpejt; së dyti, trupi ynë gjithmonë prodhon mjaftueshëm lëng stomaku dhe merr parasysh të gjithë faktorët, si vëllimin dhe qëndrueshmërinë e ushqimit. Dhe së fundmi, prania e ujit në stomak nuk kundërshton fiziologjinë e një njeriu.

Është në rregull të lani pulën para se ta gatuani.

Larja e pulës së gjallë para gatimit është një traditë mjaft e qëndrueshme dhe në dukje logjike, por në të vërtetë sjell më shumë dëm sesa dobi.

Sipas hulumtimit, gjatë larjes së pulës, ne përhapim baktere të ndryshme (si salmonella ose kampilobakter) rreth kuzhinës tonë përmes spërkatjeve.

Kjo baktere nuk vdes nga uji dhe mund të fluturojë në mënyrë të padukshme në sytë tanë ose të vendoset në sipërfaqe (si peshqirët, enët e pastra, madje edhe ushqimi), gjë që rrit rrezikun e infektimit/helmimit të mëtejshëm.

Prandaj, ekspertët rekomandojnë shmangien e larjes së shpezëve të papërpunuara dhe sugjerojnë t’i japet asaj një trajtim i zgjatur i nxehtësisë në mungesë të papastërtive të dukshme në sipërfaqe. Kjo duhet të jetë e mjaftueshme për të shkatërruar çdo bakterie të dëmshme.