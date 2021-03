9.5 miliardë dollarë në ditë, ky është dëmi nga bllokimi i kanalit të Suezit

Anija gjigante me ngarkesa e bllokuar në të gjithë Kanalin e Suezit po bllokon dërgesat me vlerë prej rreth 9.5 miliardë dollarë në ditë, duke përfshirë ushqime, të cilat do të kenë një ndikim të madh në ekonominë botërore, kanë paralajmëruar ekspertët.

Të paktën 150 anije janë bllokuar tani për shkak të anijes së bllokuar me ngarkesë 200 000 ton “Ever Given” e cila u përplas në kanalin e ngushtë të martën, me mallra me vlerë 29 miliardë dollarë tashmë të mbajtura lart.

Efekti është ndjerë në tregjet botërore, ndërsa çmimi i naftës bruto u rrit me 6 për qind të mërkurën, duke përmbysur muajt e rënieve shpesh rekord të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit.

Por kostoja e vërtetë e katastrofës do të jetë shumë më e lartë pasi vonesat në mallrat vitale shkaktojnë humbje në firmat anembanë globit. Po kështu ekspertët paralajmërojnë se rreziqet për tregtinë globale janë absolutisht të mëdha.

Nëse kanali nuk mund të zhbllokohet shpejt, firmat e transportit nuk do të kenë zgjidhje tjetër përveç se të drejtojnë anijet e tyre rreth Kepit të Shpresës së Mirë në majë të Afrikës, një rrugë që shton 14 ditë dhe 5000 milje detare në udhëtim.

Kjo mund të nënkuptojë çmime më të larta për mallrat e transportuara në Evropë nga Azia, duke përfshirë makinat, materialet e ndërtimit dhe materiale mbrojtëse për koronavirusin, ndërsa kompanitë e transportit rritin tarifat e tyre për të mbuluar kostot e rrugëve më të gjata.

Eksperti holandez i cili po ndihmon në operacionin e shpëtimit ka paralajmëruar operacioni mund të zgjasë disa javë dhe mund të përfshijë heqjen e ngarkesave.