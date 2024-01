Xhaferi pranon mandatin për formimin e Qeverisë: Do të vazhdoj të punoj me përkushtim e transparencë Talat Xhaferi ka marrë edhe zyrtarisht mandatin për formimin e Qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Xhaferi ka shkruar ndër të tjerash se do të vazhdojë të punojë duke pasur parasysh mirëqenien e përparimin e qytetarëve. “Me krenari dhe nder të veçantë e pranova Mandatin për formimin e Qeverisë. Edhe nga pozita e Kryeministrit do të…