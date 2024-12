Rreth 400 mijë euro dëmi i shkaktuar nga sulmi terrorist në Ibër-Lepenc

Rreth 400 mijë euro është dëmi i shkaktuar nga sulmi terrorist më 29 nëntor 2024 në kanalin Ibër-Lepenc, teksa dëmi i synuar ishte rreth 2.5 milionë euro.

Kjo u bë e ditur sot gjatë një vizite që kryeministri Albin Kurti dhe ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli kishin në ndërmarrjen Ibër-Lepenci në Prishtinë.

Ministrja Rizvanolli tha se pas sulmit terrorist, falë angazhimit të institucioneve është arritur që termocentralet të mos ndalin punën.

“Dëmi i synuar që do të ndodhte sikur të arrihej ndërprerja e furnizimit, siç ka qenë e planifikuar, do të ishte rreth 2.5 milionë euro vetëm në import të energjisë elektrike, të mos flasim për paralizimin e aktivitetit ekonomik, të ngrohjes së qytetarëve, të furnizimit me ujë dhe shumë shërbime të tjera. Andaj është shumë me rëndësi për të gjithë akterët që ta kemi parasysh kur flasim për këtë çështje që fokusi kryesor dhe mesazhi kryesor është se u evitua një dëm i madh, jo pse qëllimi i sulmit ka qenë i parëndësishëm, por sepse nuk e ka arritur qëllimin e vet edhe falë reagimit të shpejtë dhe të duhur të institucioneve, veçanërisht Ibër-Lepencit”, deklaroi Rizvanolli.

Derisa u pyet për dëmin e shkaktuar nga ky sulm terrorist, ministrja Rizvanolli tha se “kjo është çështje teknike”. Ndërkaq, kryeshefi i ndërmarrjes Ibër-Lepenci, Faruk Mujka theksoi se në takim me kryeministrin Kurti kanë diskutuar për sulmin terrorist të 29 nëntorit në Varagë të Zubin Potokut.

“Ne e kemi bërë një analizë të përafërt, dëmi, riparimi dhe renovimi do të na kushtojë diku rreth 400 mijë euro, por kjo do të bëhet në bashkëpunim me Bankën Botërore, me të cilët edhe jemi duke e realizuar projektin e riparimit të kanalit Ibër-Lepenc, i cili pritet të përfundojë më 30 qershor të vitit të ardhshëm… Dëmi do të përfundojë sa më shpejt që është e mundshme, por projekti i Bankës Botërore do të përfundojë vitin e ardhshëm…Punimet do të përfundojnë sa më shpejt që është e mundur, unë besoj që brenda dy-tri javëve maksimumi do të jetë funksional”, u shpreh ai.

Mujka është pyetur edhe për “tokat e uzurpuara rreth kanalit të Ibër-Lepencit.

“Neve nuk na është kujtuar vonë, por unë besoj që edhe ju jeni të vetëdijshëm që qasja e institucioneve tona ka qenë shumë e kufizuar më parë atje, falë Zotit dhe qeverisjes së suksesshme, qasja edhe në pronat tona në veri tani është shumë më e lehtë”, tha Mujka.

Paraprakisht, ministrja Rizvanolli dhe kryeministri Kurti vizituan ndërmarrjen KRU Prishtina.

“Nga humbja për tre nga katër vjetët paraprakë, në vitin 2022 ka pasur një fitim mbi 300 mijë euro, ndërsa sivjet pritet të tejkalojë 600 mijë euro. Sigurisht që si kompani publike ne nuk presim nga kompanitë tona, nuk e kanë mision parësor fitimin financiar. Mirëpo, për ne është një shenjë që pasuria publike po menaxhohet me zell dhe ndershmëri. Kjo krijon kushte për më shumë investime. Një aspekt tjetër që dua ta cek për përmirësimet në KRU Prishtina është që kompaninë e kemi gjetur me opinion të kundër të auditorit, me pasqyra financiare që nuk konsiderohen të besueshme. Ndërsa, në dy vjetët e fundit kjo është përmirësuar në opinion të kualifikuar”, deklaroi Rizvanolli.

Edhe kryeshefi i KRU Prishtina, Arsim Fetahu foli mbi të arriturat e kompanisë dhe projektin për ujëra të ndotura.

“Është e vërtetë që viteve të fundit po fillojmë nga shkalla e inkasimit, një ngritje të shkallës së inkasimit në vlerën mbi 100 për qind. Po arkëtojmë edhe borxhet e kaluara. Jemi shumë në fazë të mirë të realizimit të projekteve të investimeve kapitale në sferën e ujit të pijshëm, por edhe në pjesën e ujërave të ndotura. Një projekt, i cili pritet të jetë zgjidhje për ujërat e ndotura të Prishtinës, Graçanicën e Fushë Kosovën, Obiliqit, vlera e tij kalon vlerën 230 milionë euro”, u shpreh ai.

Në mbrëmjen e 29 nëntorit në Varage ndodhi një shpërthim në kanalin e Ibër-Lepencit, pak orë pasi Policia e Kosovës njoftoi se i ka rritur masat e sigurisë në nivel vendi.

Pas sulmit, autoritetet e Kosovës thanë se për shkatërrimin e kanalit ishin përdorur 15 kilogramë eksploziv.

“Është mund të themi lirisht akti më i madh ndaj infrastrukturës kritike që nga përfundimi i luftës në Kosovë”, tha ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.

Kryeministri Kurti tha se sulmi ishte terrorist dhe i organizuar nga bandat kriminale e me mbështetje të Beogradit zyrtar.

Prej Ibër-Lepencit furnizohen Zubin Potoku, Mitrovica e Jugut, ajo e veriut, Vushtrria, Drenasi, një pjesë e Prishtinës dhe e gjithë Fushë Kosova si dhe Korporata Energjetike e Kosovës. Ndërkohë, Këshilli i Sigurisë ka aprovuar masa shtesë për të forcuar sigurinë rreth objekteve dhe shërbimeve kritike.

Sulmin e kanë dënuar Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera të QUINT-it./KSP