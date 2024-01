Monika: Publiku duhet ta di se jo gjithçka që ndodhë në Big Brother u servohet atyre

Monika Salihu ka folur për eksperiencën e saj në Big Brother VIP Kosova. .

Monika Salihu, banorja që qëndroi për mbi një muaj në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova” tha se jo të gjitha momentet që ndodhin brenda shtëpisë së Big Brother përfundojnë të jenë pjesë e transmetimeve që arrijnë te publiku.

Ajo foli edhe për Edona James, për të cilën tha se “është funny dhe është me meritë të saj favorizimi që ka te publiku”, shkruan lajmi.net

“Une se kam njoft Edona James as para shumë vitesh, po edhe me të kallxu drejtë nuk jam e interesume me pa ksi gjana” u shpreh ajo.