A do të flej Roza me Fatjonin që sapo hyri në Big Brother VIP Albania 3 Një bast është vendosur në shtëpinë e ‘Big Brother VIP’ mes Romeos dhe Rozës. Nëse humbiste bastin e vënë, nëse sonte do të hynin apo jo banorë të rinj, Roza do të flinte me djalin e parë që do të hynte. Nga rrjedha e programit, banori i parë që u fut ishte Fatjon Kuqari, gjë…