Erdogan i drejtohet Osmanit: Turqishten, herë po e mëson, herë po e harron Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi një bisedë miqësore me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani-Sadriu, gjatë Forumit të 4-të të Diplomacisë në Antalya. Gjatë takimit, Erdogan e përshëndeti Osmanin në gjuhën turke dhe me humor i tha: “Po mësoni turqisht, pastaj po e harroni.” Presidentja Osmani reagoi menjëherë me buzëqeshje, duke iu përgjigjur në turqisht:…