Konfirmon Policia: Një 26-vjeçare është lënduar me gur teksa po udhëtonte me tren Policia e Kosovës e ka konfirmuar rasti ku një person është lënduar si pasojë e goditjes me një gur, teksa po udhëtonte me tren. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci tha se viktima që është një 26-vjeçare, dhe ka pësuar lëndime në pjesën e kokës. “Rreth orës 17:15, është pranuar…