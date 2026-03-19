82 vjeçari goditet nga vetura në Prizren

Një 82 vjeçar është goditur sot nga vetura në Prizren. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 13:31 në afërsi të hyrjes së spitalit atje. Rastin e ka konfirmuar nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Ai deklaroi se Sh.R aktualisht është jashtë rrezikut për jetë.

Lajme

19/03/2026 16:55

Një 82 vjeçar është goditur sot nga vetura në Prizren.

Aksidenti ka ndodhur rreth orës 13:31 në afërsi të hyrjes së spitalit atje.

Rastin e ka konfirmuar nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

Ai deklaroi se Sh.R aktualisht është jashtë rrezikut për jetë.

“Sot, më datën 19.03.2026, rreth orës 13:31, është raportuar një aksident trafiku në rrugën afër hyrjes së spitalit në Prizren. Sipas informatave të para, një këmbësor është goditur nga një veturë. Si pasojë, këmbësori Sh. R., mashkull rreth 82-vjeçar, ka pësuar lëndime trupore, por aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. I dyshuari është arrestuar dhe janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për ndriçimin e rrethanave të aksidentit”, tha Bytyqi.

Artikuj të ngjashëm

March 19, 2026

Tahiri kritikon Qeverinë: Reforma e Administratës Publike po nis mbrapsht

March 19, 2026

Kush përfiton nga heqja e masave të BE-së ndaj Kosovës?

March 19, 2026

Haradinaj për Albin Kurtin: Shumë fullirant është ky njeri

March 19, 2026

Kallas bën thirrje për fundin e luftës në Lindjen e Mesme

March 19, 2026

Kompania fshin të gjitha gjurmët pas aksidentit që la 4 të vdekur në Vjenë

March 19, 2026

Irani godet rafinerinë më të rëndësishme të naftës saudite në Detin...

Lajme të fundit

Tahiri kritikon Qeverinë: Reforma e Administratës Publike po nis mbrapsht

Chuck Norris shtrohet në spital

Kush përfiton nga heqja e masave të BE-së ndaj Kosovës?

Haradinaj për Albin Kurtin: Shumë fullirant është ky njeri