82 vjeçari goditet nga vetura në Prizren
Një 82 vjeçar është goditur sot nga vetura në Prizren.
Aksidenti ka ndodhur rreth orës 13:31 në afërsi të hyrjes së spitalit atje.
Rastin e ka konfirmuar nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.
Ai deklaroi se Sh.R aktualisht është jashtë rrezikut për jetë.
“Sot, më datën 19.03.2026, rreth orës 13:31, është raportuar një aksident trafiku në rrugën afër hyrjes së spitalit në Prizren. Sipas informatave të para, një këmbësor është goditur nga një veturë. Si pasojë, këmbësori Sh. R., mashkull rreth 82-vjeçar, ka pësuar lëndime trupore, por aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. I dyshuari është arrestuar dhe janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për ndriçimin e rrethanave të aksidentit”, tha Bytyqi.