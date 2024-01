Serwer: Perëndimi po e shtynë qëllimisht raportin zyrtar për Banjskën

Njohësi i zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, Daniel Serwer ka thënë Perëndimi po e shtyn qëllimisht raportin zyrtar lidhur me atë se çfarë ka ndodhur më 24 shtator në Banjskë.

Ai e ka quajtur qasje të duhur deklaratën e ndihmëssekretarit amerikan për Evropë dhe Euroazi, Jim O’Brien i cili bëri thirrje që Serbia të mbajë përgjegjësi për sulmin e Banjskës me 24 shtator. Por sipas tij, kjo nuk është qasje balancuese.

“Sigurisht se është një qasje e duhur, por nuk jam i sigurt që do ta përshkruaja si balancuese. Por edhe këtu ka një shkelje të sovranitetit të Kosovës. Ajo që ndodhi më 24 shtator ishte në territorin e Kosovës. Kryerësit duhet të mbahen përgjegjës në gjykatat e Kosovës. Tani, thuajse secili e ka pranuar nocionin se “Serbia duhet t’i mbajë përgjegjës”. Serbia vetëm duhet t’i arrestojë ata dhe nuk kam asnjë pikëpyetje për këtë gjë dhe ani pse nuk ka një marrëveshje të ekstradimit, Serbia duhet t’ua dorëzojë këta persona autoriteteve të Kosovës. Këtë unë do ta quaja marrëdhënie të mirë fqinjësore”, ka thënë ai.

Ka thënë se Perëndimi po vazhdon politikën përkëdhelëse ndaj Serbisë. Sipas tij, Perëndimi e di shumë mirë se çfarë ka ndodhur më 24 shtator dhe këtë gjë e ka ditur për muaj tashmë që Beogradi zyrtar është përgjegjës për trajnimin, ndihmën dhe planifikimin e aktit terrorist.

“Fakti që raporti zyrtar për 24 shtatorin është shtyrë, është për shkak të tyre. Po e shtyjnë qëllimisht duke shpresuar që me këtë të blejnë bashkëpunimin serb për t’i mbajtur përgjegjës njerëzit e përfshirë. Kjo gjë nuk po funksionon. Dhe çfarë duhet të ndodhë këtu nëse marrëdhëniet e mira fqinjësore do të mbretëronin, është që Serbia me vullnetin e saj do t’i arrestonte dhe transferonte në Kosovë këta njerëz. Dhe kjo gjë, jo për faktin që s’ka marrëveshje ekstradimi mes të dyja vendeve apo që nuk ka obligim ligjor, porse ka një obligim moral dhe Kosova duhet t’i ndjekë penalisht këta persona”, ka thënë ai.

Sipas tij, Perëndimi do të vazhdojë të kërkojë që Vuçiqi t’i mbajë përgjegjës këta persona në Serbi edhe pse ai nuk do ta bëjë këtë gjë.

Ka thënë se Radoiçiq është njëri shokët e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq. Sipas Serwerit, Vuçiqi do të vazhdojë të kthehet kah lindja dhe të shpresojë se Brukseli dhe Uashingtoni do të zmbrapsen nga kërkesat e tyre.