Me kërkesë të mbrojtjes së Veselit, Specialja shtyn seancat që pritet të mbaheshin nga 12-15 shkurt Gjykata Speciale ka marrë vendim që katër seanca në rastin Thaçi dhe të tjerët, të parapara të mbahen mes 12-15 shkurtit, të shtyhen. Kjo është bërë me kërkesë të mbrojtjes së Kadri Veselit, në mënyrë që pas vdekjes së avokatit Andrew Strong, avokati i ri të familjarizohet me rastin, transmeton lajmi.net. “Më 2 janar 2024,…