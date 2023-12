Bexheti: Thaçi këmbëngulte se nuk ka shteg tjetër përpos luftës, për mua dukej e paarritshme

Profesori i katedrës së Historisë në Fakultetin Filozozifik, Nuri Bexheti ka folur për afërsinë e tij me ish-presidentin Thaçi, të cilin e njeh qysh nga koha e organizimeve studentore kundër pushtuesit serb.

Bexheti ka thënë se Thaçi kishte tipare të një personi të heshtur por që dëgjonte shumë

“E kam njohur po në këto ambiente të Fakultetit Filozofik, aty ku sot është salla, te kati përdhesë ku mbahen promocionet e librave…Ka qenë njeri i heshtur, nuk ka ra në sy, më shumë ka dëgjuar. Pas disa muajsh jemi njohur përmes miqve të tjerë me aktivitete asokohe, ilegale apo klandestine siç thuhet, në një përpjekje për ta përmirësuar pozitën e shqiptarëve në Jugosllavi”, ka thënë Bexheti.

Tutje, ish-ushtari i UÇK-së thotë se Thaçi ishte i bindur se duhej të kishte luftë në mënyrë që Kosova të çlirohej nga Jugosllavia. Në këtë pikë Bexheti ishte skeptik.

“Ka pasë një debat të madh se si duhet të evoluojnë gjërat në Kosovë. Se do të vie puna e luftës ishte e pashmangshme. Ai [Thaçi] thoshte se do të vie një moment jo shumë larg që duhet ‘me dalë në mal’. E kishte kuptimin me u rebelu, armatos. Shumë njerëz mbase edhe unë e kisha një frikë, duke e ditur kapacitetetin e armatës jugosllave…Dukej diçka e paarritshme, në këtë pikë ai ka qenë shumë këmbëngulës që nuk ka shteg tjetër”, ka deklaruar ai.