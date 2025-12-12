790 zyrtarë të Policisë dhe Ambasadës së ShBA-së të përfshirë në ushtrimin e madh në Prishtinë
Policia e Kosovës dhe Ambasada Amerikane kanë kryer me sukses ushtrimin e tyre përbashkët me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ushtrimi, që përfshiu 790 zyrtarë, kishte për qëllim vlerësimin e gatishmërisë dhe kapaciteteve reaguese në raste krizash dhe emergjencash. “Policia e Kosovës (PK) njofton opinionin publik se ushtrimi i përbashkët në shkallë të…
Lajme
Policia e Kosovës dhe Ambasada Amerikane kanë kryer me sukses ushtrimin e tyre përbashkët me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ushtrimi, që përfshiu 790 zyrtarë, kishte për qëllim vlerësimin e gatishmërisë dhe kapaciteteve reaguese në raste krizash dhe emergjencash.
“Policia e Kosovës (PK) njofton opinionin publik se ushtrimi i përbashkët në shkallë të gjerë me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë është zhvilluar me sukses të plotë. Ushtrimi, i realizuar në zonën e Ambasadës Amerikane në lagjen Arbëria, ka pasur për qëllim vlerësimin e gatishmërisë institucionale, forcimin e kapaciteteve reaguese dhe koordinimin ndërmjet njësive relevante në situata të mundshme të krizave dhe emergjencave”, thuhet në njoftimin e PK-së.
“Gjatë këtij ushtrimi i cili u trajtua mjaft seriozisht nga PK-ja, u angazhuan rreth 790 zyrtarë të profileve të ndryshme, ku u demonstrua funksionimi efektiv i mekanizmave të komunikimit dhe reagimit të shpejt, si dhe bashkëveprimi i zyrtarëve të Policisë së Kosovës me personelin e sigurisë së Ambasadës Amerikane. Aktivitetet e planifikuara përfshinë përdorimin e mjeteve të specializuara të sigurisë, testimin e procedurave operative dhe simulimin e skenarëve të ndryshëm të menaxhimit të krizave”.
Policia ka njoftuar se ky ushtrim u krye në rregull dhe pa incidente, teksa ata vlerësosjnë performancën e të gjitha Departamenteve, Drejtorive dhe Njësive Policore.
“Falë profesionalizmit të njësive të angazhuara dhe bashkëpunimit të qytetarëve, ushtrimi u realizua pa incidente, duke ofruar mundësi për të vlerësuar dhe përmirësuar qasjet operacionale të sigurisë. Policia e Kosovës vlerëson lartë performancën e të gjitha Departamenteve, Drejtorive dhe Njësive Policore të angazhuara, e në veçanti falënderojmë qytetarët dhe pjesëmarrësit në trafik, të cilët treguan kulturë të lartë dhe mirëkuptuan riorientimin e ndërprerjet përkohshme të qarkullimit të trafikut në zonën e ushtrimit”.