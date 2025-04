Përfundon protesta kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike

Ka përfunduar protesta kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike e thirrur nga grupi “Asnjë centë më shumë”, që u mbajt në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.

Protestës kundër rritjes së çmimit të rrymës për 15% iu bashkuan edhe qindra qytetarë.

Nga sheshi “Skënderbeu”, protestuesit vazhduan për tek Ministria e Ekonomisë, atje ku lanë të gjitha parullat dhe adresimet që kishin.

“Po i lëmë te zonja Ministre që të hënën t’i shohin aty. Nëse nuk merret vendimi, protestat tona masovike do të vazhdojnë”, tha aktivisti Sefaj.

Ndërkohë në fillim të protestës aktivisti Besnik Shabiu tha se presin që institucionet e vendit të reflektojnë deri më datë 11 prill kur ZRrE ta marrë vendimin.

“Deri ditën e premte më datë 11 prill, dita kur ZRrE ta merr vendimin, në presim që institucionet relevante të reflektojnë dhe të heqin dorë nga kjo vështirësi. Deri atëherë do të jemi të detyruar të ngrisim zërin dhe nuk do të lejojmë që jeta e qytetarëve të vështirësohet. Hiqni dorë nga kjo ide e shtrenjtimit të energjisë elektrike sepse do të përballeni me protesta masovike. Asnjë cent më shumë”, tha Shabiu.

“Fatura jonë, pasuria juaj”, “Stop vjedhjes me tarifa”, “Jemi populli më i varfër në Evropë”, ishin disa nga parullat.