‘Historike’- Shtëpia e Bardhë vlerëson lart marrëveshjen SHBA-Ukrainë SHBA-ja ka nënshkruar marrëveshje me Ukrainën për shfrytëzimin e përbashkët të burimeve të saj të energjisë dhe mineraleve, pas muajsh negociatash të tensionuara, raporton BBC. E në një konferencë për media, zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Stephen Miller u pyet se kur do të jetë operacionale marrëveshja për mineralet. Miller thotë se marrëveshja do të…