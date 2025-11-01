76-vjeçari gjendet i vdekur në rrugën “Fan Noli” në Prishtinë
Lajme
Sipas Zëdhënësit të Policisë për Prishtinën, Enis Pllana, i cili e konfirmoi rastin për lajmi.net, njoftimi për personin pa shenja jete është pranuar rreth orës 16:00. Ekipi i policisë së Kosovës së bashku me mjekët emergjent ka konstatuar vdekjen e tij.
“Rreth orës 16:00 është pranuar informata për një person pa shenja jete në rrugën “Fan Noli” në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë ne vendin e ngjarjes po ashtu edhe ekipi i mjekëve emergjent të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës, mashkull, 76 vjeç. Aktualisht po vijon puna hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave që karakterizojnë ngjarjen.”, tha Pllana./lajmi.net/