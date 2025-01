75 mijë euro gjoba nga PZAP për subjektet politike

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa i ka gjobitur gjoba në vlerë prej 75 mijë e 500 eurosh subjektet politike të cilat garojnë për zgjedhjet e 9 shkurtit.

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka publikuar vendimet e marra për gjoba të datës 30 janar. 75 mijë e 500 euro është vlera e gjobave të cilat ua ka shqiptuar PZAP-ja subjekteve politike.

Koalicioni për Kosovën fituese që i prinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, është gjobitur me 20 mijë euro, meqë kryetari i Kuvendit të Komunës së Deçanit, Hajdar Sutaj, i cili i përket AAK-së, e ka quajtur të pafytyrë dhe pakurrizore kandidaten për deputete të Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Gërvalla.

“Sipas Panelit, përmbajtja e deklarimeve të tilla konsiderohet gjuhë nxitëse dhe urrejtëse kundrejt znj. Gërvalla dhe kjo konsiderohet shkelje e rregullave zgjedhore në Kosovë, ngase veprimi i marrë në kohë të fushatës zgjedhore ka për qëllim të krijojë atmosferë tensioni ose të nxisë ndjenja të urrejtjes dhe të përçarjes”, thuhet në vendimin e PZAP-së.

Me dy gjoba me nga 10.000 euro është sanksionuar Partia Demokratike e Kosovës. Njëra i është shqiptuar për brohoritjet e mbështetësve të PDK-së afër tubimit të Vetëvendosjes në Skenderaj, ndërsa tjetra për sharjet dhe fyerjet në rrjete sociale, shkaku i këtij tubimi.

Lidhja Demokratike e Kosovës është gjobitur kryesisht për posterat në hapësira publike, me katër vendime në vlerë prej 17.500 eurosh. Kurse, Koalicioni për Familje është gjobitur me 7 mijë e 500 euro, për shkak të gjuhës kundër komunitetit LGBTI+.

Lëvizja Vetëvendosja është gjobitur me 5.000 euro, për një deklaratë të një simpatizanti, i cili në medie i ka paraqitur partitë opozitare si të afërta me Milan Radoiçiqin dhe me Serbinë. Po me 5.000 euro gjobë PZAP-ja e ka sanksionuar edhe Listën Serbe për vendosje të posterave në hapësira publike. Kurse, një kandidat i Partisë së Ashkalinjve për Integrim është gjobitur me 1 mijë euro për përpjekje që të mbledhë vota, duke u shpërndarë ndihma familjeve të varfra.